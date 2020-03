Vídeo: Vasco diz que carteirinhas queimadas eram 'material imprestável'

Nesta terça-feira, um vídeo que circula nas redes sociais exibe diversas carteirinhas de torcedores do Vasco sendo queimadas. Nas imagens, uma pessoa que não aparece afirma ser uma "queima de arquivo" do clube carioca. A afirmação foi rebatida pelo time, que emitiu uma nota oficial.

O autor das imagens chegou a dizer: "Queima de arquivo. Mais de 30 mil carteirinhas de sócio-torcedor, sem contar os documentos que foram encaminhados para cá. Nota fiscal, recibo... Tudo. Documento até do presidente Alexandre Campello". Assista:

Enquanto isso no Vasco da Gama... Descarte de carteirinhas antigas, recibos e comprovantes de pagamentos sendo feito. pic.twitter.com/JXwvFmPgrn — Almirante (@newsalmirante_) March 10, 2020

Em sua nota, o Vasco afirma que as carteirinhas queimadas se tratam de um "material imprestável" de um antigo programa de sócio-torcedor do clube. Além disso, diz que vai tomar providências sobre o vídeo que foi divulgado nas redes sociais.

Confira a nota na íntegra:

"Como é de conhecimento de todos, o Vasco lançou um novo Programa de Sócios em 2019, o que incluiu a mudança de todo o sistema operacional e a troca do parceiro responsável. Diante deste fato, o Clube optou pela incineração de carteiras do programa de sócio anterior, administrado por um antigo fornecedor, que estavam acondicionadas em uma sala de São Januário. Era um material absolutamente fora de uso e imprestável.

Conforme os padrões, o Clube determinou a incineração dessas carteiras em local apropriado, fora do Complexo de São Januário, de forma a proteger suas instalações e evitar fraudes potenciais com o eventual uso indevido das carteiras inutilizadas. Esse trabalho ficou a cargo de uma equipe de funcionários do Vasco, devidamente informados que se tratava de material imprestável. O Clube informa que tomou conhecimento dos vídeos produzidos durante a atividade de incineração e do seu conteúdo, já identificou os funcionários responsáveis pela gravação e pelas falsas e levianas acusações contidas na referida filmagem e está tomando as devidas providências".