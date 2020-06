VÍDEO: Veja como está a modernização do Santiago Bernabéu, casa do Real

O Real Madrid faz uma grande reformulação em seu estádio, o Santiago Bernabéu, desde junho do ano passado, mas só agora é possível ver mudanças drásticas em um dos estádios mais emblemáticos do futebol mundial.

O clube divulgou um vídeo em que mostra o andamento da obra. O Bernabéu terá cobertura retrátil sobre o gramado, ampliação do estacionamento, dentre outras grandes mudanças.

Apesar de estar previsto que o Real Madrid continuaria jogando no local em meio as obras, os merengues decidiram que irão mandar os jogos do restante do Campeonato Espanhol no Miniestádio Alfredo Di Stéfano, localizado dentro do CT de Valdebebas.