Vídeo: Veja imagens da chegada do Flamengo no estádio Khalifa Internacional

Faltando pouco mais de uma hora para o duelo contra o Liverpool, o elenco do Flamengo desembarcou no estádio Khalifa Internacional, em Doha, no Catar. A chegada da equipe no local foi registrada pelo próprio clube nas redes sociais.

"Chegamos para a decisão, Nação!", avisou o Flamengo. Confira o vídeo:

Antes disso, o clube também gravou a saída da equipe do hotel. Assista:

Ao longo deste sábado, a equipe carioca fez uma série de posts motivando os torcedores para a grande decisão do Mundial de Clubes. O jogo entre às equipes acontece às 14h30 (horário de Brasília).

E a Nação vai chegando ao Khalifa International Stadium para apoiar o Mais Querido! #FLAxLIV #ClubWC pic.twitter.com/v9JqXO8gGo — Flamengo (@Flamengo) December 21, 2019