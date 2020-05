VÍDEO: Veja todos os gols de Mbappé no Campeonato Francês

O Paris Saint-Germain conquistou o Campeonato Francês pela terceira vez consecutiva nesta temporada. O nono título dos parisienses é fruto de um excelente trabalho coletivo. Contudo, a equipe de Thomas Tuchel conta com o bom desempenho individual de alguns craques, como Kylian Mbappé.

Nesta temporada, o jovem francês, campeão da Copa do Mundo da Rússia, em 2018, foi responsável por balançar as redes adversárias 18 vezes, nas 20 partidas que disputou. Isso porque sofreu com algumas lesões ao longo da competição.

Desde que chegou ao Paris Saint-Germain, em 2017, Mbappé marcou 90 gols e distribuiu 49 assistências, em 120 partidas.