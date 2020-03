Videogame e escalação falsa: clubes se movimentam após suspensão de campeonatos

Com a pandemia do novo coronavírus, diversos campeonatos locais foram suspensos no mundo, em especial na Europa, onde o Covid-19 tem se espalhado rapidamente. Contudo, alguns clubes aproveitaram as férias forçadas para gerar engajamento nas redes sociais. é O caso do Watford, time do atacante brasileiro João Pedro, ex-Fluminense. A equipe inglesa postou em seu Twitter uma simulação da partida contra o Leicester, adiada por conta da doença, no jogo Football Manager.

"O show deve continuar", escreveu a equipe inglesa na rede social.

The show must go on Watford vs @LCFC brought to you by @FootballManager! Come on you 'Orns...#WATLEI pic.twitter.com/VFDaWJKDhg — Watford Football Club (@WatfordFC) March 14, 2020

O Leganés, que disputa a primeira divisão do Campeonato Espanhol, também aproveitou a parada para interagir com sua torcida. O clube divulgou uma escalação dos jogadores que vão "ficar em casa" na próxima rodada para "ajudar a sociedade e o sistema público de saúde".