Vila Nova contrata primo de Lionel Messi para jogar o Campeonato Goiano

O Vila Nova (GO) apresentou nesta quinta-feira dois reforços. E um deles tem DNA famoso. O meia argentino Emanuel Biancucchi, de 31 anos, é primo do atacante Lionel Messi, do Barcelona, e chegou ao clube junto com outro estrangeiro, o lateral Richard Salinas. Os dois vão disputar a Campeonato Goiano e também o Campeonato Brasileiro da Série C neste ano.

Emanuel Biancucchi é o irmão mais novo de Maxi Biancucchi, outro parente de Messi e que teve passagens por diversos clubes brasileiros. Emanuel já defendeu Vasco, Bahia e Ceará e é da mesma cidade natal que o famoso astro do Barcelona. Ambos nasceram em Rosário e defenderam nas categorias de base o Newell's Old Boys.

O outro reforço trazido com Emanuel jamais atuou fora do Paraguai. Salinas estava no Sportivo Luqueño, de onde o Vila Nova trouxe também o lateral-direito Ramón Coronel. Os dois reforços apresentados nesta quinta devem ficar no banco de reservas nesta sexta, quando o time tem compromisso pelo Estadual diante do Grêmio Anápolis, fora de casa.