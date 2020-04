Vinicius Junior faz doação de cestas básicas para comunidades de São Gonçalo

Vinicius Junior, do Real Madrid, fez uma doação de centenas de cestas básicas e produtos de limpeza para comunidades no município de São Gonçalo, no Rio de Janeiro, onde nasceu.

A ação do jogador vai ajudar famílias que estão em crise durante a pandemia causada pelo novo coronavírus. O auxílio foi feito após um cadastro prévio e a distribuição seguindo os protocolos das agências de saúde.

Fora dos gramados, devido à paralisação dos campeonatos, Vinicius Junior está em quarentena na cidade de Madri. A Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF, na sigla em espanhol) e a LaLiga, empresa que organiza as competições profissionais na Espanha (inclusive o Campeonato Espanhol), anunciaram a suspensão por tempo indeterminado do futebol no país no último dia 23 de março.