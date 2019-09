Vinicius Junior volta a marcar pelo Real Madrid e explica motivo de choro

Graças a gols marcados pelos atacantes brasileiros Vinicius Junior e Rodrygo, que balançou as redes logo depois de substituir o seu compatriota, o Real Madrid venceu o Osasuna por 2 a 0, nesta quarta-feira, no estádio Santiago Bernabéu, e assumiu a liderança isolada do Campeonato Espanhol. Após o gol, o ex-atacante do Flamengo se ajoelhou no gramado e chorou.

A emoção do jogador veio depois de ser vaiado e pressionado pela torcida do Real Madrid, que já estava cobrando o brasileiro por seu desempenho apresentado em campo. Esse foi o primeiro tento do craque após oito meses vestindo a camisa do clube madridista.

Depois do apito final, Vinicius Junior explicou o motivo do choro. "Os torcedores estavam certos (em vaiá-lo) porque eu não estava fazendo as coisas certas. Eu me emocionei porque estava demorando demais a voltar a ser eu, e não estava tão feliz como na temporada passada. Era um momento muito complicado da partida", disse em entrevista o jornal espanhol Marca.

Nas rede sociais, Vinicius Junior também desabafou em publicação. "Paciência e muito trabalho! Deus tarda, mas não falha! Feliz por voltar a marcar no Bernabéu. Obrigado madridistas!", escreveu o craque.

Com o triunfo obtido em casa, o time comandado por Zinedine Zidane passou a contabilizar 14 pontos e ficou um à frente do Atlético de Madrid, vice-líder.