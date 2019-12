Vira-lata caramelo é escolhido como mascote da Copa América 2020

A Conmenbol anunciou o nome do mascote da Copa América 2020. Pibe foi o nome vencedor da votação popular realizada nas redes sociais oficiais da competição.

O cão é uma versão divertida do animal e representa o amor ao futebol sul-americano. A arte do cãozinho mostra o 'melhor amigo do homem' com um pouco de cada uma das raças, possui uma grande mancha em um dos olhos e orelhas grandes para encontrar rapidamente onde a partida de futebol está sendo disputada. Outra característica é a língua que sobressai quando ele está jogando seu esporte favorito.

Sudamérica votó y Pibe ha llegado para hacer vibrar el continente en la #CopaAmérica 2020. pic.twitter.com/7AhEhb40u0 — Copa América (@CopaAmerica) December 4, 2019

A Copa América 2020 será realizada pela primeira vez em dois países, na Colômbia e na Argentina, simultaneamente, entre os dias 12 de junho e 11 de julho de 2020. A seleção brasileira, atual campeã, está no Grupo Norte, ao lado dos colombianos, da Venezuela, do Equador, do Peru e do Catar, um dos países convidados do torneio.

Já o Grupo Sul conta com: Argentina, Chile, Paraguai, Bolívia, Uruguai e Austrália.

A Conmebol decidiu fazer mais uma edição do torneio para igualar ao calendário europeu. A partir de 2020, a competição será a cada quatro anos, como é na Eurocopa. Portanto, a próxima edição ocorrerá em 2024.