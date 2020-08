Vídeo: Aubameyang deixa troféu da Copa da Inglaterra cair antes de levantá-lo

Aubameyang, atacante e capitão do Arsenal, repetiu o gesto desastrado de Ivanovic, capitão do Zenit, da Rússia: deixou o troféu da Copa do país cair no chão ao levantá-lo, neste sábado, em Wembley.

Os jogadores do Arsenal haviam recebido a medalha de campeão e esperavam Aubameyang no local designado, enquanto o capitão chegava com o troféu da Copa da Inglaterra. Mas o atacante se distraiu e 'descolou' a base da taça, fazendo com o resto fosse ao chão. O atacante foi rapidamente socorrido pelos companheiros, pegou o pedaço 'principal' e ergueu. Confira no vídeo.

The smoothest trophy lift you're ever likely to see? We think so @Aubameyang7 pic.twitter.com/dVisDCNVl7 — Arsenal (@Arsenal) August 1, 2020

Mas tudo bem, afinal, Aubameyang foi o principal responsável pela vitória do Arsenal na final. O Chelsea abriu o placar com Pulisic logo aos cinco minutos de jogo, mas o jogador gabonês empatou no primeiro tempo de pênalti e virou na etapa final.

Além disso, a taça também pareceu menos danificada que a da Copa da Rússia, que é feita de cristal e já havia sido quebrada em anos anteriores.

Outra situação parecida ocorreu em 2011: Sergio Ramos deixou o troféu da Copa do Rei, vencida pelo Real Madrid, cair do ônibus onde a equipe fazia uma parada pela capital espanhola. Uma das rodas do veículo passou por cima da taça e a danificou mais ainda. Aquela versão do troféu foi aposentada e hoje está exposta no Museu da Real Federação Espanhola de Futebol.