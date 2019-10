Vista do céu: vídeo gravado dentro de avião exibe festa do River Plate

River Plate e Boca Juniors se enfrentaram nesta terça-feira, pelas semifinais da Copa Libertadores. Enquanto a bola rolava no estádio Monumental de Núñez, um avião passava pelas proximidades do local e acabou tendo a melhor visão da festa feita pela torcida do River, que viu seu time vencer por 2 a 0 e abrir vantagem na competição.

Nas redes sociais, o vídeo gravado dentro do avião ganhou repercussão. É possível ver o show de fogos de artifício feito no Monumental de Núñez. Assista:

Vista do céu: vídeo gravado dentro de avião exibe festa do River Platehttps://t.co/mROaRxRmbo pic.twitter.com/GUas1gydhj — esportefera (@esportefera) October 2, 2019

Em campo, o confronto marcou o reencontro entre os clubes na Libertadores após a turbulenta decisão de 2018. Naquela oportunidade, a finalíssima foi para a Espanha após torcedores do River apedrejaram o ônibus da delegação do Boca horas antes da segunda partida, na chegada ao Monumental, com alguns atletas ficando feridos e o duelo sendo adiado.

O duelo de volta entre as equipes está marcado para 22 de outubro, no estádio de La Bombonera, onde o River poderá perder por até um gol de diferença para avançar à decisão contra o clube brasileiro que se classificar na série entre Grêmio e Flamengo - o jogo de ida será nesta quarta-feira em Porto Alegre. A final está marcada para 23 de novembro em Santiago.