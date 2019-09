Vitória x América-MG: onde assistir ao vivo e horário do jogo pela Série B

Em um confronto direto na briga para fugir da zona de rebaixamento, o Vitória recebe o América-MG nesta quarta-feira, às 19h15 (horário de Brasília), no Barradão, pela 17ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão do canal SporTV 2.

Vitória e América-MG têm 17 pontos na tabela. A equipe baiana tem um triunfo a mais e está na 16ª colocação, enquanto o time mineiro ocupa o 17º lugar.

Apesar da posição na tabela, as duas equipes chegam embaladas para o confronto desta quarta-feira. O Vitória vem de dois triunfos seguidos, e o América-MG está invicto há quatro jogos (três vitórias e um empate).