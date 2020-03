Volante do Inter 'solta o verbo' e pede a paralisação de campeonatos

O volante Damian Musto, do Internacional, usou o Twitter para se pronunciar sobre o seguimento dos campeonatos no Brasil mesmo com a pandemia do novo coronavírus se espalhando pelo planeta. Sem citar nomes, o jogador "soltou o verbo" e criticou duramente a continuação dos jogos.

Que esperan ? Paren todo hijos de puta ! Juegan con la vida de la gente como si fuera un videojuego . Paren antes que sea tarde ! — Damian Musto (@damianalazan5) March 15, 2020

"O que esperam? Parem tudo, filhos da p***! Jogam com a vida da gente como se fosse videogame. Parem antes que seja tarde", escreveu o atleta.

Na tarde deste domingo, a CBF (Confederação Brasileira de Futebol) suspendeu por tempo indeterminado todas as competições nacionais, como o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil. No entanto, por ora, os campeonatos estaduais devem seguir acontecendo.