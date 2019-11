'Vou Jogar no Morumbi': São Paulo reúne atletas para jogos com torcedores

O São Paulo vai realizar o sonho de muitos torcedores: jogar no estádio do Morumbi. O clube reuniu jogadores do elenco feminino e masculino para participar de partidas ao lado dos torcedores.

Intitulada como "Vou Jogar no Morumbi", a ação acontecerá no dia 14 de dezembro e já tem como atrações confirmadas as jogadoras Cristiane e Zizi, do elenco feminino, Reinaldo, Toró, Igor Gomes e Antony, do time masculino. O ex-jogador Cicinho também está na lista.

"Esta é uma das melhores formas que temos para aproximar o são-paulino do clube. É muito gratificante ver o brilho nos olhos de cada um ao sentir a adrenalina de jogar no Morumbi ao lado de jogadores que até outro dia eles só assistiam de longe, na arquibancada", disse Rogerio Botasso, diretor geral da Passaporte FC, agência do São Paulo.

Para os interessados, basta entrar no site www.voujogarnomorumbi.com.br e fazer a sua inscrição. Os preços dos pacotes variam entre R$ 1.788 e R$ 2.788. Os torcedores poderão escolher partidas a partir das 09h e todas terão duração de 40 minutos.

Quem participar do evento levará para casa um uniforme completo do São Paulo, vai encarar uma simulação de entrevista coletiva na sala de imprensa e também poderá usar os vestiários oficiais do Morumbi e participar da preleção com ídolos do time tricolor.