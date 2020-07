Vovó do Galo faz 100 anos e ganha homenagem surpresa nas redes sociais

Considerada um símbolo do Atlético-MG, Dona Ana Cândida, a Vovó do Galo, completou 100 anos de vida nesta quarta-feira, 8 de julho. Para celebrar o aniversário da ilustre torcedora, foi criado um perfil exclusivo no Instagram, reunindo mensagens especiais de 100 apaixonados pelo clube, entre eles Diego Tardelli, Gabriel e Vitor, além do ex-jogador Reinaldo, Falcão - um dos grandes craques do futsal, Luan, Leonardo Silva e o técnico Cuca - que esteve à frente do time na Libertadores. Dona Ana, que também é influenciadora digital e tem quase 60 mil seguidores, recebeu em casa uma caixa surpresa e pôde assistir e se emocionar com a homenagem ao seu centenário de histórias.

Participaram da homenagem jornalistas, influenciadores, músicos, funcionários, dirigentes e conselheiros do time, ex-jogadores, atletas do futebol americano e do futebol feminino, familiares da Vovó, consulados no Brasil e no mundo e, claro, torcedores apaixonados. O ex-jogador Reinaldo, maior artilheiro da história do clube, fez questão de falar sobre a importância de Dona Ana. “São 100 anos de paixão e história junto ao Galo, uma história muito bonita!”. Representando o time atual, Gabriel e Vitor deixaram o seu abraço, assim como Diego Tardelli, que reforçou as felicitações com o desejo de se reencontrarem em breve nos gramados de Minas. “A gente se vê nos estádios!”.

O neto de Dona Ana, Marcelo Marques, pode acompanhar de perto a reação da avó ao receber a homenagem. “Ela ficou em êxtase. Sempre que perguntamos qual o melhor presente que ela poderia ganhar, ela reponde que é o carinho que as pessoas demonstram por ela. Por isso essa iniciativa foi tão importante. Nossa família é toda atleticana por influência dela e do meu avô. Tenho o privilégio de conviver com esse amor incondicional que ela tem pelo Galo e, principalmente, com o seu exemplo vida”, destaca.

Julia Chieppe, gerente de marketing regional da Brahma, patrocinadora do clube e criadora da ação, comentou como surgiu a ideia. “A Vovó do Galo é uma personagem icônica do futebol mineiro e transmite uma paixão que ultrapassa gerações. Por isso, pensamos em homenageá-la, registrando a importância da sua trajetória e a admiração que torcida e jogadores têm por ela. Em tempos de quarentena, entendemos que a melhor forma de fazer isso seria nas redes sociais, trazendo carinho e aproximando as pessoas que estão fisicamente afastadas. É uma forma de abrir um espaço para interação com amigos, fãs e familiares que também poderão deixar seus parabéns”.