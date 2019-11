Walssio? Montagem feita pelo Corinthians divide opiniões de torcedores

Com dois gols nos acréscimos, Palmeiras e Corinthians ficaram no empate por 1 a 1 na noite deste sábado, no Pacaembu. O goleiro Walter defendeu um pênalti cobrado por Gustavo Scarpa e fez a festa dos corintianos. Nas redes sociais, o próprio clube alvinegro brincou com o jogador.

Após boa atuação, o Corinthians fez uma montagem dos goleiros Walter e Cássio. "Que paredão esse Walssio! Vai Corinthians", escreveu o clube. Confira o post:

A publicação, no entanto, dividiu opiniões. Alguns torcedores apenas curtiram a brincadeira. Outros, reclamaram. O comentário mais curtido faz uma crítica ao post do clube. "Eu acho que o Corinthians devia valorizar mais o Walter... Toda vez que ele faz uma boa partida surge essa montagem, mas quando o Cássio vai bem ninguém lembra do Walter. Temos dois bons goleiros e devem ser valorizados", escreveu um dos internautas.

Eu acho que o Corinthians devia valorizar mais o Walter... Toda vez que ele faz uma boa partida surge essa montagem...mas quando o Cássio vai bem ninguém lembra do Walter. Temos dois bons goleiros e devem ser valorizados. — Franklin (@franklinegritin) November 11, 2019

No clássico, o jogo caminhava para terminar sem gols, até que Michel Macedo acertou um chute no ângulo de Weverton aos 46. Dois minutos depois, Bruno Henrique pegou a sobra na área e finalizou com força para empatar a partida. A próxima partida da equipe alvinegra acontece no domingo, contra o Inter, às 16h, em Itaquera.

Waaaaaaaalssioooooo! — Brasileirão Assaí (@Brasileirao) November 11, 2019

Aqui temos:Cássio sem cabelo e Walter com cabelo ?? — Jr urso é o meu amor todinho (@sccpvip) November 11, 2019

A muralha da China é fichinha perto de Cássio e Walter. #VaiCorinthians pic.twitter.com/z1dZcJAxkf — Milton Barbosa ???? (@MiltonBs28) November 11, 2019

Tem nada de Walssio NÃO!! Tem são dois ótimos goleiros que são do SCCP e eu tenho ORGULHO de ter essas FERAS aqui!!! CÁSSIO goleiraço e WALTER goleiraço do SCCP — Val Bentoinne (@bentoinne) November 11, 2019