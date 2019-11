Wendell Lira é confirmado como novo reforço do Sporting no eSports

Wendell Lira, vencedor do Prêmio Pukás de 2015, foi confirmado como novo reforço do Sporting, de Portugal, nesta terça-feira. O ex-jogador de futebol e atual pro player vai integrar o time de eSports do clube.

"A minha história de vida combina com a do clube. Será o início de uma grande história", comemorou Lira em sua apresentação oficial. O jogador irá disputar campeonatos de Fifa 20.

"O Wendell Lira teve uma carreira no futebol e venceu o prêmio Puskás em 2015 com um gol que ficou na memória de todos. Bateu a concorrência de jogadores como Lionel Messi. No entanto, em 2016, uma lesão grave afastou-o da alta competição e passou a dedicar-se uma das grandes paixões: os eSports e, em especial, o Fifa", explica o diretor geral de esportes eletrônicos do Sporting, Miguel Albuquerque.

Os números de Lira nas redes sociais também impressionaram o time português e ajudaram na sua contratação. "Esta aposta no Wendell Lira faz-nos crescer desportivamente. Atualmente, ele é um dos melhores jogadores do Brasil no Fifa e é um grande influenciador. Tem um canal no YouTube com mais de 500 mil inscritos e tornou-se um ícone a nível mundial", completou Albuquerque.