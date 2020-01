Wenger acredita que Liverpool pode repetir o Arsenal e ser campeão invicto

Arséne Wenger tem seu nome marcado na história do futebol inglês por ter comandado o time do Arsenal que foi campeão invicto na temporada 2003-04, entre outras coisas. Recentemente, o francês comentou que acredita que o Liverpool pode igualar a façanha nesta temporada durante participação em programa do canal de TV BelN Sports.

"Minha experiência de quando você passa a temporada inteira invicto é que os jogadores acumularam a crença de que se continuarem a jogar eles irão vencer as partidas. Isso é muito difícil de ter no time porque você precisa de uma campanha especial para fazer e tirar o medo de perder do time. Isso é algo muito importante e eu acredito que eles tem isso no momento", afirmou Wenger.

"Mas acho que o que Liverpool espera nesse momento é apenas vencer o Campeonato Inglês e esse é o primeiro objetivo para uma cidade tão futebolística. Esse é o principal alvo e acho que eles estão em uma boa campanha e num bom rumo para alcançar isso nesta temporada porque o principal oponente já está bem distante", elogiou o treinador francês.

O Liverpool lidera o Campeonato Inglês com 13 pontos de vantagem para o Leicester e 14 para o Manchester City, times mais próximos na tabela. Em 19 jogos disputados no torneio até agora, foram 18 vitórias e um empate.

Wenger fez elogios aos jogadores do time comandado por Jürgen Klopp, que considera serem inteligentes e fazerem decisões inteligentes no jogo, além de relembrar que o Liverpool quase fez isso na temporada 2018-19 - foi vice campeão com apenas uma derrota e um ponto a menos que o Manchester City.

Outro presente no programa (mas como comentarista fixo), Thierry Henry, atacante do Arsenal na temporada invicta, concordou com seu ex-técnico de que o Liverpool pode igualar o título sem derrotas e disse acreditar que o título já foi conquistado pela equipe.