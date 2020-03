Wesley, do Palmeiras, treina na quarentena com ajuda da namorada

Com o futebol brasileiro paralisado e os centros de treinamento fechados por conta da pandemia do novo coronavírus (COVID-19), os jogadores se viram, em casa, para manter o condicionamento físico em dia. Com atacante Wesley, do Palmeiras, não está sendo diferente. Contudo, na última segunda-feira (23), o atleta treinou de um jeito bastante peculiar.

Wesley utilizou sua namorada, Bárbara, para a execução de uma série de agachamentos, voltada ao fortalecimento da musculatura das pernas. O atacante colocou-a em seus ombros e executou as repetições. Em seguida, o jogador emendou uma sequência de abdominais e flexões, mas sem a companheira.

Apesar de ter agradado o treinador Vanderlei Luxemburgo, Wesley não figura como titular desde o confronto diante do Bragantino, no início de fevereiro. Na ocasião, o Palmeiras perdeu a partida por 2 a 1 e Willian substituiu o jogador, que não voltou para a segunda etapa.

O atleta, revelado nas categorias de base do Verdão, subiu ao elenco profissional no início do ano e teve seu contrato renovado até o final de 2024, na semana passada.