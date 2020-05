West Ham quer colocar torcida no estádio via videoconferência no telão

O West Ham avalia apostar em uma maneira diferente para manter a torcida de certa forma presente no estádio nos jogos que serão realizados pelo Campeonato Inglês após a paralisação pela pandemia do novo coronavírus. Como as partidas serão realizadas com os portões fechados, um grupo de torcedores propôs à diretoria o plano de organizar uma maneira de colocar o público dentro do estádio por meio de videoconferência.

Segundo o jornal Daily Express, a torcida inglesa viu que na Alemanha alguns clubes colocaram as fotos do torcedores em cartolina nos assentos dos estádios e quis aprimorar essa ideia. O West Ham estuda utilizar a plataforma Zoom para mostrar no telão durante a partida os rostos e as reações de quem está em casa torcendo pelo time de olho na televisão.

"O futebol sem torcedores não é nada, então porque não trazer o maior número de possível de pessoas para o estádio para que os jogadores as possam ver nos telões? Podemos dar apoio aos jogadores mesmo não estando no estádio", disse ao jornal inglês Nigel Kahn, um dos responsáveis pela ideia.