Whattimen x Jackie Chan: Série D tem duelo com artilheiros de nomes curiosos

Um jogo da série D do Campeonato Brasileiro entre Ji-Paraná-RO e Nacional-AM chamou a atenção dos internautas nesta segunda-feira, mas não exatamente por um lance dentro de campo. A curiosidade veio pelos nomes dos jogadores que marcaram gols: Whattimen e Jackie Chan.

Whattimen (que usa o nome de batismo) abriu o placar para o Ji-Paraná de pênalti, e depois aumentou convertendo outra cobrança. Pouco depois, Jackie Chan (apelido de Ivanilson Barbosa Chaul) diminuiu para o Nacional. O placar final foi de 2 a 1.

Na internet, os nomes relembraram tanto do ator chinês de filmes de artes marciais quanto da graphic novel Watchmen, escrita por Alan Moore e depois adaptada para um filme pelo diretor Zack Snyder e para uma série por Damon Lindelof. Confira algumas das piadas.

Enquanto isso na série D do Brasileirão tivemos um jogo com gols do Whatimen e Jackie Chan pic.twitter.com/hYhn1NEZNO — DISTRIBUIDOR DE MEMES e AGITADOR CULTURAL (@matheuslaneri) September 6, 2020