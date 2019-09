Whindersson Nunes desabafa após ser cobrado para fazer doação ao Vasco

Torcedor assumido do Vasco, o humorista Whindersson Nunes fez um desabafo nas redes sociais nesta terça-feira após ser cobrado para fazer uma doação na vaquinha para construir parte do centro de treinamento do clube carioca.

Além dos torcedores que estão pedindo uma "doação generosa" para o humorista, o próprio clube deixou uma mensagem para Whindersson nas redes sociais. "Já tá bom de graça, vamos doar, seja generoso com o time do seu coração e do coração do seu pai. Não importa o valor. Doe e divulgue já vai ajudar bastante", escreveu o clube.

Em sua defesa, Whindersson fez um desabafo sobre a situação. "Meu drama de torcedor do Vasco é esse, sofro e passo raiva igual vocês, mas ainda tenho que dar dinheiro pro time senão eu que sou ruim", escreveu em sua conta oficial no Twitter.

"Você não é ruim, mas se doar uns 500 'milzinho' né já vira ídolo", respondeu um dos vascaínos. Logo na sequência, Whindersson brincou. "E não posso fazer uma doação normal não, tem que dar meio milhão", disse.

E não posso fazer uma doação normal não, tem que dar meio milhão https://t.co/N5YMPZn0AV — Whindersson (@whindersson) August 27, 2019

A obra do CT do Vasco foi orçada em R$ 6 milhões. Os valores para doação estão estipulados de R$ 15 até R$ 5 milhões. A vaquinha do clube está hospedada no site Kickante.