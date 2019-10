Willian comemora marca histórica de 300 jogos pelo Chelsea

Um golaço de Willian no final do jogo garantiu ao Chelsea uma vitória fora de casa por 2 a 1 sobre o Lille nesta quarta-feira, em partida válida pelo grupo F da Liga dos Campeões. Além do gol, o jogador comemorou a marca de 300 partidas com a camisa do clube inglês.

"Uma noite incrível! É uma grande honra para mim completar 300 jogos neste clube fantástico! E não havia melhor maneira de comemorar: 3 pontos + gol! Obrigado a todos fãs pelo apoio e obrigado aos meus companheiros de equipe e toda a equipe do Chelsea por me ajudar nesse caminho!", comemorou o jogador nas redes sociais.

An amazing night! It's a great honor for me to complete 300 games in this fantastic club! And there was no better way to celebrate: 3 points + goal! Thanks to all the @ChelseaFC fans for the support and thanks to my teammates and all the Chelsea staff for helping me on this path! pic.twitter.com/eHxY4EGNCa — Willian (@willianborges88) October 2, 2019