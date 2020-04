Witsel doa R$ 9 milhões para salvar contas de times que o revelou

O meia belga Axel Witsel, do Borussia Dortmund, tomou uma atitude para salvar as finanças do time que o revelou, o Standard Liege. Em grave crise financeira por causa da pandemia do novo coronavírus, a equipe estava sem conseguir pagar bônus ao elenco referentes ao mês de janeiro, porém conseguiu um socorro graças à doação de Witsel, que faz parte de um grupo de investidores do clube.

Segundo a imprensa belga, Witsel repassou cerca de R$ 9 milhões para ajudar o clube onde foi revelado. O dinheiro serviu para pagar os vencimentos atrasados com o elenco, assim como despesas com o estádio. A diretoria do Standard Liege comemorou, pois caso não conseguisse resolver as pendências, o time poderia ser punido com o rebaixamento de divisão.

A crise financeira do Standard não está plenamente resolvida, mesmo depois do socorro enviado pelo meia. O clube continua com problemas para pagar as contas e pretende recorrer a outra antiga revelação das categorias de base. O meia Marouane Fellaini, atualmente no Shandong Luneng, da China, também deve ser acionado para contribuir com algumas despesas.