Witzel posta foto ao lado de Gabigol após jogador ignorá-lo; veja

Após o Flamengo conquistar o bicampeonato da Libertadores, diante do River Plate, neste sábado, o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, entrou no gramado do Estádio Monumental de Lima, no Peru, para cumprimentar Gabigol e acabou sendo ignorado pelo jogador.

Após a reação de Gabigol viralizar nas redes sociais, o governador usou a sua conta nas redes sociais neste domingo para publicar uma foto posada ao lado do jogador. "Chegou a hora de comemorar com a torcida no Rio. Gabigol, o nome do jogo! Flamengo, bicampeão da Libertadores", escreveu.

No Monumental de Lima, Witzel se ajoelhou ao chegar perto de Gabigol. Imediatamente, o atleta olhou para baixo e saiu caminhando. Confira as imagens divulgadas pelo globoesporte.com:

Vale lembrar que em setembro do ano passado Witzel chegou a afirmar ser torcedor do Corinthians. Após a sua eleição, o governador declarou diversas vezes que seu clube do coração é o Flamengo.

Também no sábado, o governador usou as redes sociais para demonstrar toda a sua euforia ao comemorar o segundo tento de Gabigol em um dos camarotes do Estádio Monumental. "Dia histórico! Ver meu time virar o jogo aos 40 do segundo tempo foi uma emoção sem igual. Parabéns, Flamengo, pela segunda faixa de campeão da Copa Libertadores da América. Que venha o mundial!", escreveu.