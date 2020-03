XV de Jaú é chamado de 'time pequeno' no BBB 20 e responde participante

Felipe Pior, participante do BBB 20, chamou a atenção do XV de Jaú nesta semana. O arquiteto chegou a dizer que estava sentindo que sua equipe era inferior em relação aos outros participantes da casa, "como se fosse o XV de Jaú enfrentando o Flamengo".

Na sequência, o participante afirmou que seria normal uma derrota do XV de Jaú para o time rubro-negro, já que a equipe do interior paulista é "pequena". "A gente está que nem time pequeno jogando contra time grande: o XV de Jaú jogando contra o Flamengo: se ganhar é lucro, se perder é normal", comentou para Thelma e Babu, outros participantes do reality show da TV Globo.

felipe prior como sempre usando futebol como exemplo por isso eu amo pic.twitter.com/9aeVEpMhf5 — lari antoniazzi (@lariknee) March 4, 2020

Após a repercussão do exemplo de Prior, o XV de Jaú usou a sua conta nas redes sociais para responder o participante. O clube divulgou uma foto de uma partida contra o Flamengo em 1984 onde o time paulista vence por 2 a 0 no estádio do Maracanã.

Além disso, o XV de Jaú afirmou jamais ter perdido uma partida para o Flamengo. Na legenda da foto, anda ironizou: "Realmente. Time pequeno sempre perde pro XV de Jaú".