Yaya Torresmo ou Ieié? Veja a repercussão sobre o fim da negociação

O anúncio do Botafogo nesta quarta-feira de que encerrou as negociações com o marfinense Yaya Touré gerou muita repercussão na internet. Os torcedores rivais tiraram sarro com memes e piadas, enquanto os alvinegros também lamentaram o fim das conversas com bom humor e um toque de revolta. Confira as melhores postagens das redes sociais sobre o tema.

Gente, cadê o Yaya Touré no Botafogo? pic.twitter.com/6XHX37n1yz — Empacotador Pistola (@EmpacotadorP) March 4, 2020