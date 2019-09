Youtuber que xingou Neymar na web é processado pelo Barcelona

O famoso youtuber espanhol Raúl Álvarez Genes, que conta com mais de 17 milhões de seguidores, revelou nesta quinta-feira que foi processado por Josep Maria Bartomeu, presidente do Barcelona.

Em vídeo divulgado no seu canal, Raúl afirma que foi acusado de "proferir comentários contra o Barcelona, o jogador Neymar e o presidente Josep Maria Bartomeu". Mas, segundo ele, "era tudo brincadeira".

A acusação faz referência aos posts de Raúl nas redes sociais em 2017. Na época, a mídia comentava sobre a possível saída de Neymar, que hoje está no Paris Saint-Germain, do Barcelona. O youtuber publicou uma série de frases ofensivas no Twitter, como "Neymar filho da p***, está f*** minhas férias" e "Bartomeu, peça demissão".

"Durante o mês de agosto de 2017, durante o marco das notícias sobre a possível saída do jogador Neymar do Barcelona, o senhor Álvarez se dedicou, em especial em seu canal de Twitter, a proferir todo tipo de comentários contra o FC Barcelona, o próprio jogador e o presidente da entidade, o Sr. Bartomeu", diz o processo contra o youtuber, que também se declara torcedor do Barcelona.

A acusação, porém, foi arquivada pela Justiça espanhola e Raúl não vai precisar pagar nenhum tipo de indenização para o clube catalão.