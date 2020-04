Zagueiro argentino diz que Valdivia joga mais que Riquelme

O zagueiro argentino Matías Zaldivia, do Colo-Colo, afirmou que Valdivia, ex-Palmeiras e atualmente no futebol mexicano, é superior ao ídolo do Boca Juniors, Riquelme. De acordo com o defensor, seu ex-companheiro de equipe fazia coisas que nenhum outro jogador conseguiu fazer com a bola nos pés.

“O Mago toda a vida (superior a Riquelme). Além de ser meu amigo, eu o vi fazer coisas em campo que nenhum outro jogador de futebol fez. Tecnicamente, ele é talentoso e até mesmo ele reconheceu que, se tivesse tomado outras decisões, teria alcançado um grande sucesso na Europa. Eu o vi passar por lugares que outro jogador não conseguiu colocar e ele os fez. Valdivia na época me disse que ele estava perto de ir para Boca e eu disse a ele que ele podia bancar tranquilo a pressão de jogar ali”, revelou Zaldivia, ao TyC Sports.

Valdivia destacou-se no futebol brasileiro com a camisa do Palmeiras, por onde jogou em dois períodos, de 2006 a 2008 e de 2010 a 2015. Apesar do longo tempo vestindo os mantos alviverdes, o chileno conquistou apenas dois títulos expressivos: o último Campeonato Paulista conquistado pelo clube da Barra Funda, em 2008, e a Copa do Brasil, em 2012, ano em que a equipe foi rebaixada para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro.

Além do Palmeiras, Valdivia acumula passagens pelo Colo-Colo, onde jogou ao lado de Zaldívia, Conceoción-CHI, Rayo Vallecano, da Espanha, Servette, da Suíça, Al-Ain e Al-Wahda, ambos dos Emirados Árabes Unidos. Atualmente, o meia defende a camisa do Monarcas Moerelia, do México, e é convocado com frequência para compor o grupo de titulares da seleção chilena.