Em quarentena, zagueiro do Sport doa cestas básicas a famílias carentes

Em meio à pandemia do novo coronavírus, Rafael Thyere, zagueiro do Sport, resolveu ajudar famílias carentes doando cestas básicas. Os alimentos foram destinados para famílias de João Pessoa, Recife e Porto Alegre.

"Esse momento precisa de muita união nossa. O momento é delicado no nosso país. O ideal é que cada um possa ajudar e faça a sua parte. Temos pessoas passando fome neste momento e sem nem de onde conseguir algum sustento. Confio muito em Deus que tudo isso vai passar e as coisas vão voltar ao normal no nosso Brasil", disse Rafael em entrevista ao globoesporte.com.

Em quarentena por precaução, Rafael segue treinando em casa. "Venho treinando do jeito que é possível. Diariamente estou me exercitando para não perder o ritmo. Espero que em breve a gente possa voltar a jogar novamente e fazer o que mais gosta. Já estou com saudades de atuar novamente", comenta o jogador.

Na temporada passada, Rafael conseguiu o acesso à elite do futebol brasileiro com o Sport e terminou o ano levantando a taça do campeonato pernambucano.