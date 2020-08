Zagueiro do United imobiliza ladrão que roubou idosa de 90 anos na Suécia

Zagueiro herói? É assim que Victor Lindelof, do Manchester United, está sendo tratado na Suécia. De acordo com o jornal local Aftonbladet, o defensor dos Red Devils perseguiu um ladrão e recuperou uma bolsa que havia sido roubada de uma idosa de 90 anos.

A ação de Lindelof teria acontecido em sua cidade natal, Vasteras, próxima a Estocolmo, capital da Suécia. Segundo testemunhas oculares, o defensor viu o crime acontecer, correu atrás do ladrão e o imobilizou até a polícia chegar ao local.

Em nota, apesar dos inúmeros relatos de testemunhas feitos ao periódico sueco, os oficiais de Vasteras não confirmaram que o imobilizador do meliante era Lindelof.

"Um homem que estava nas proximidades correu atrás do suspeito do crime, o pegou e o prendeu até que a polícia chegasse ao local. A polícia gostaria de aproveitar esta oportunidade para agradecer à testemunha por uma intervenção rápida e sensata, para restaurar a propriedade do queixoso", agradeceu a Polícia local, que afirmou que os pertences roubados foram devolvidos à idosa.