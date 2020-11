Zagueiro faz 'defesa' sensacional de peixinho nos Estados Unidos; veja

Um zagueiro fez papel de goleiro nesta quarta-feira pela MLS, a liga americana de futebol. Alex Roldan, Seattle Sounders, deu um peixinho para evitar o gol do Los Angeles Galaxy e conseguiu a proeza de forma heróica. Graças à intervenção dele, a partida terminou empatada por 1 a 1.

Após uma cobrança de escanteio, o Los Angeles Galaxy marcaria um gol de cabeça, mas o zagueiro se atirou na bola para evitar. Depois de tocar nela, Roldan ainda viu a bola tocar o travessão e cair no chão antes de um companheiro afastar definitivamente o perigo. Os jogadores adversários até chegaram a alegar que a bola havia entrado, mas o árbitro mandou o lance seguir.

A "defesa" de Roldan foi ainda no primeiro tempo, quando o placar estava empatado por 0 a 0. O Los Angeles Galaxy marcou já no segundo tempo com o mexicano Chicharito Hernández e ja nos acréscimos o Seattle Sounders igualou com o peruano Ruidiaz.