Zagueiro Lovren oferece abrigo a 16 famílias em hotel após terremoto na Croácia

O zagueiro Dejan Lovren, ex-Liverpool e atualmente no Zenit São Petersburgo, ofereceu quartos de um hotel que possui em seu país natal, a Croácia, a 16 famílias que tiverem perdido suas casas em um terremoto na cidade de Petrinja, próxima ao estabelecimento.

O terremoto aconteceu nesta terça e teve magnitude de 6,2 na escala Richter, atingindo principalmente a cidade de Petrinja, que tem 25 mil habitantes e está localizada a 45 quilômetros da capital croata, Zagreb. Até o momento, estão confirmadas as mortes de uma garota de 12 anos e cinco homens no povoado de Majske Poljane e 20 pessoas teriam se ferido, duas com maior gravidade.

Lovren postou em suas redes sociais após a notícia do terremoto. "Queridos cidadãos de Petrinja, estou fazendo meu hotel em Novalja disponível para as 16 famílias mais ameaçadas. Se você precisa de acomodação temporária, entre em contato com a minha equipe com os detalhes. Famílias com crianças serão priorizadas", disse o atleta.

Imagens da cidade, de cerca de 20 mil habitantes, mostravam o colapso de telhados e ruas com escombros. Socorristas e o Exército foram mobilizados para buscar pessoas presas sob os escombros dos edifícios afetados.

Lovren começou a carreira no Dínamo Zagreb e também passou por Lyon, Southampton e Liverpool antes de chegar ao Zenit, onde está atualmente. No Liverpool, foi campeão da Liga dos Campeões e do Campeonato Inglês. Pela seleção croata, foi vice-campeão da Copa do Mundo de 2018.