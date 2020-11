Zé Rafael, do Palmeiras, joga no sacrifício e posta foto com tornozelo inchado

O meiocampista Zé Rafael, do Palmeiras, teve que atuar no sacrifício no jogo da equipe contra o Fluminense pelo Campeonato Brasileiro. Após o jogo, o atleta fez questão de demonstrar a situação na internet, postando uma foto do tornozelo inchado e com hematomas.

"Recuperar bem, que essa semana tem decisão!", postou o meio-campista em sua página no Twitter, com a imagem do pé. Na quarta-feira, o Palmeiras enfrenta o Ceará pelo jogo da volta das quartas da Copa do Brasil. Na ida, o time alviverde venceu por 3 a 0.

O esforço do meia foi elogiado pelo técnico do Palmeiras, Abel Ferreira. "Zé Rafael vai ser em breve um dos capitães dessa equipe, pela qualidade como jogador e como homem. Posso dizer que só treinou hoje de manhã. Fez um sacrifício tremendo porque sabia que estávamos com um déficit nessa posição hoje. São esses valores que me marcam como treinador e marcam a equipe. Teve uma atitude de campeão. Eu e equipe agradecemos o esforço que fez. Passou o jogo todo a mancar, mas foi um guerreiro dentro de campo", disse o treinador.

O Palmeiras tem muitos desfalques para a partida, entre atletas lesionados e com um surto de covid-19 ocorrendo no clube, que já tirou sete jogadores das próximas partidas.