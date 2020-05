Zé Roberto e D'Alessandro reúnem esportistas para Brasil x Argentina virtual

Brasil e Argentina se enfrentarão no próximo domingo (31), às 16 horas (de Brasília), em mais um amistoso virtual de futebol. A ação, liderada pelos veteranos Zé Ricardo e D’Alessandro, tem como intuito arrecadar fundos para o projeto "Mães da Favela", mantido pela Central Única das Favelas (CUFA), com o objetivo de auxiliar pessoas impactadas economicamente pela pandemia do novo coronavírus (covid-19).

A partida, organizada pela KOEL (Kick-off Electronic League), maior Liga Independente de Futebol Virtual do mundo, contará com a presença de astros do esporte, como José Aldo, do UFC, e Olivinha, da equipe de basquete do Flamengo, além de celebridades, como o ex-participante do BBB 20 Felipe Prior.

“Ter a oportunidade de conectar tanta gente boa e que busca fazer a diferença na vida das pessoas é muito gratificante. Posicionar o futebol virtual como plano de fundo e protagonista de uma ação deste porte também é motivo de muita alegria, pois faz parte de nosso projeto”, disse Felipe Carvalho, CEO da KOEL.

O confronto será disputado no modo Pro Clubs do FIFA 20, onde cada jogador controlará uma posição específica dentro de campo. Ou seja, serão 11 contra 11, como numa partida real. Interessados poderão assistir à disputa na DAZN e no canal oficial da KOEL na Twitch. Serão realizadas duas partidas e a banda Atitude 67 comandará o show do intervalo. Estima-se que a transmissão inteira do evento dure, aproximadamente, quatro horas.

“É muito importante contar com a confiança de grandes atletas como Zé Roberto e D’Alessandro. É o reconhecimento do trabalho incessante para diminuir as dificuldades do povo de favela e periferia, nesta crise global”, ressaltou Welington Galdino, diretor social da CUFA.