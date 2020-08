Zé Roberto fará parte do quadro Dança dos Famosos, do Domingão do Faustão

Zé Roberto, ex-jogador de futebol com uma longuíssima e vitoriosa carreira nos gramados, irá agora em busca de um novo tipo de título. Ele estará presente no quadro 'Dança dos Famosos', do programa Domingão do Faustão, da Rede Globo.

A emissora já anunciou outros cinco competidores que estarão com Zé Roberto na disputa: as atrizes Danielle Winits e Giulia Buscacio; a modelo Isabeli Fontana; o cantor Belutti (da dupla sertaneja com Marcos) e o ator Henri Castelli. Os outros seis participantes serão anunciados no próximo domingo.

Desde que se aposentou dos gramados em 2017, Zé Roberto assumiu um cargo na diretoria do Palmeiras, do qual já saiu, e sempre impressiona pela forma física nas redes sociais. Recentemente, chegou a afirmar que, se tivesse atuado no Barcelona de Guardiola, jogaria até os 50 anos de idade - ele se aposentou com 43.

Ao longo da carreira, Zé Roberto foi passou por times como Portuguesa, Real Madrid, Flamengo, Bayern de Munique, Santos, Bayer Leverkusen, Grêmio e Palmeiras. Foi convocado para as Copas do Mundo de 1998 e 2006 pela seleção brasileira, tendo sido eleito entre os 23 melhores jogadores desta última.