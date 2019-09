Zenit brinca e diz ser 'o time que todos querem pegar na Liga dos Campeões'

O Zenit, da Rússia, deu uma demonstração de saber bem como os adversários o veem, antes do sorteio da Liga dos Campeões. O time do atacante brasileiro Malcom colocou de forma irônica no Twitter que "é o time que todos vocês querem no sorteio".

Por critérios da Uefa, o campeão russo acabou entrando no pote 1, junto com gigantes do futebol europeu como Liverpool, Barcelona, Chelsea, Paris Saint-Germain, Juventus, Bayern de Munique e Manchester City. Assim, para as equipes dos outros potes, seria mais 'tranquilo' jogar contra o Zenit.

No entanto, há um porém: muitos times grandes provavelmente gostariam de evitar uma longa viagem até São Petersburgo no meio da temporada, o que poderia aumentar o cansaço dos atletas em meio à disputa dos times nacionais.

O sorteio da Liga dos Campeões ocorre nesta quinta-feira, às 13h (horário de Brasília), em Mônaco. Na cerimônia, a Uefa também entregará os prêmios para os melhores jogadores da temporada passada.