Zépiqueno holandês revela motivo do nome e que já assistiu 'Cidade de Deus'

O holandês Zépiqueno Redmond, jogador de 13 anos que atua na base do Feyenoord, chamou a atenção da internet brasileira nesta semana pelo nome incomum. Será que era uma homenagem a um dos personagens mais icônicos do cinema brasileiro? Em entrevista ao portal Uol, o garoto revelou que sim, e que também já assistiu ao filme 'Cidade de Deus'.

"Meus pais são fãs de 'Cidade de Deus'; eu vi uma vez e gostei. Falamos do Brasil, já que meus pais são do Suriname, bem próximo. Sei sobre meu nome e o filme porque meus pais falam o tempo todo [risos], por isso fui ver o filme", contou Zépiqueno.

As redes sociais do menino foram invadidas por torcedores brasileiros, muitos repetindo a frase mais famosa do filme ('Dadinho é o c..., meu nome agora é Zé Pequeno, p...). O jovem holandês contou entender o que a fala significa. "Sim, pelo Google Tradutor. As pessoas do Brasil e de Portugal são demais", afirmou. Também relatou entender a importância de Cidade de Deus para o cinema brasileiro.

Quem gostou de saber da homenagem foi o ator Leandro Firmino, que interpretou Zé Pequeno na película. "Para o artista, isso é muito bacana: mesmo após 20 anos, o personagem ainda continuar tão presente na mente e na vida das pessoas. Confesso que já vi tanta coisa. Já vi gente com tatuagem, pessoas me enviarem fotos de diversas homenagens... Isso é muito bacana, sinal que consegui fazer o personagem da melhor forma. É sempre gratificante", opinou, também ao portal Uol.