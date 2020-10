Zinho revela qual jogo mais o irritou e qual o fez chorar ao longo da carreira

Ex-meiocampista e atual comentarista do canal Fox Sports, Zinho respondeu a algumas perguntas sobre a carreira em vídeo no canal do portal Uol. Ídolo em conquistas de Flamengo e Palmeiras, o ex-jogador elegeu um jogo de um dos times como o que mais o irritou na carreira e de outro como o que mais o fez chorar.

A partida que irritou Zinho foi uma do Flamengo. "(O que mais me irritou) Como jogador, foi a Copa do Brasil de 2004. A gente jogava pelo empate de 0 a 0, de 1 a 1, porque no primeiro jogo foi 2 a 2 contra o Santo André. E aí, no Maracanã com 80 mil pessoas, nós perdemos de 2 a 0", escolheu.

"Não pude jogar, estava no banco, machucado,. A confiança no título era muito grande e me irritou muito porque deixamos escapar um título que estava em nossas mãos", relatou Zinho.

Já a partida que o fez chorar foi do alviverde. "Que me fez chorar, como atleta, sem dúvida foi a final do Mundial, Palmeiras e Manchester (United). A gente respeitou exageradamente o Manchester, quando acordamos no jogo estava 1 a 0 para eles. Lutamos, batalhamos, dominamos o jogo, e também por erro de arbitragem, perdemos o título. Chorei muito no pós-jogo, no vestiário, no hotel, foi um dia muito triste", contou Zinho. O Palmeiras perdeu o torneio intercontinental de 1999 para a equipe inglesa por 1 a 0 e teve um gol de Alex mal-anulado.

Já como torcedor, Zinho elegeu a eliminação da seleção brasileira na Copa do Mundo de 1982, para a Itália, como o jogo que o fez ficar irritado. Aquele time, no entanto, também apareceu na lista do ex-meia de times que o encantaram.