Zlatan Ibrahimovic deve voltar ao Milan, diz chefe da liga dos EUA

Zlatan Ibrahimovic deve voltar ao time italiano Milan após sua passagem bem-sucedida pelo LA Galaxy, disse o comissário da liga de futebol dos Estados Unidos (MLS), Don Garber.

O atacante sueco, de 38 anos, passou os últimos 18 meses na MSL, mas seu contrato com o Galaxy expira no final do ano e rumores o ligam a uma série de times europeus.

Ibrahimovic jogou no Milan entre 2010 e 2012, marcando 42 gols em 61 atuações no Campeonato Italiano, e Garber disse que ele está voltando à liga italiana.

"Zlatan é um cara muito interessante", disse ele à ESPN. "Ele mantém minhas mãos e minha caixa de entrada ocupadas, mas empolga sempre. É um cara de 38 anos que está sendo recrutado pelo Milan, um dos maiores clubes do mundo".

Ibrahamovic foi eleito como um dos onze melhores jogadores da MLS em 2018 e 2019 depois de marcar 53 gols na competição. Sua temporada com o Galaxy terminou depois que a equipe sofreu uma derrota de 5 a 3 para o rival local Los Angeles Football Club na semifinal da Conferência Oeste da Copa MLS no mês passado./ Com informações da agência Reuters