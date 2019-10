10 anos de 'League of Legends': veja depoimentos emocionantes de gamers

"League of Legends" (LoL) completa uma década de existência nesta terça-feira. Como homenagem, diversos gamers usaram a hashtag #League10 no Twitter e publicaram depoimentos emocionantes para contar como o jogo fez parte de suas vidas.

"10 anos de LoL com muita história, muitos amigos e emoção demais em todos esses anos jogando esse jogo que eu amo", "diversão, realização, carreira, propósito. É difícil explicar a importância desse jogo na minha vida, mas ele me deu praticamente tudo que conquistei", "há seis anos conheci o LoL e hoje ainda me sinto vivendo um sonho", foram alguns dos depoimentos publicados na rede social.

O aniversário de 10 anos do jogo que mais marcou minha vida, faço parte desse universo há 7 anos, conheci amigos na vida real e na internet por causa dele. Já me ajudou a crescer como player, e também como pessoa. PARABÉNS LEAGUE! QUE VENHAM MAIS 10 ANOS!!! #League10 pic.twitter.com/ljV1oJuqS7 — Atreus O #League10 (@Maths_957) October 15, 2019

No próprio Twitter do LoL, foi divulgado um evento com transmissão ao vivo a partir das 22h em comemoração ao aniversário do game. Confira:

??Neste ano, comemoramos o DÉCIMO aniversário de League of Legends!?? Junte-se a nós em 15 de outubro de 2019 às 22h para uma transmissão AO VIVO da edição ESPECIAL de aniversário do "Riot PLS"! ?? Vem com a gente: https://t.co/VlmYQTmIKY pic.twitter.com/M5LN2PvVRu — ?? League of Legends Brasil | #League10 (@LoLegendsBR) September 17, 2019

"Todos os dias, temos um pico de aproximadamente 8 milhões de jogadores simultâneos no League. Isso torna League of Legends o maior jogo de PC no mundo - maior até que os 10 jogos mais populares do Steam juntos. Nós construímos uma comunidade incrível ao redor do mundo, e queremos mostrar nossa gratidão a todos vocês. Caso não consiga acompanhar a comemoração em 15 de outubro, não se preocupe. O conteúdo vai ser retransmitido no dia seguinte", diz o comunicado do LoL.

Confira os depoimentos publicados no Twitter:

Jogador profissional desde 2015, esse jogo me deu um motivo pra viver. Keyd Warrios/ Operation Kino/ Progaming e Redemption. Times que eu fiquei por um tempo e fui ativo/conquistei algo.#League10 pic.twitter.com/Nr42b4s4Xc — João Vitor (@Zuaovitu) October 15, 2019

O @LeagueOfLegends me deu tudo. De diversão a frustração, amigos e... mais amigos. Me deu uma carreira e me levou para diversos cantos do mundo pra cobrir Mundial e MSI. Me deu meu esporte. Me deu uma voz em uma comunidade apaixonada. E por ele eu serei sempre grato.#League10 pic.twitter.com/aJqhHW52VO — Bruno Pereira (@LeeonButcher) October 15, 2019

Hoje é aniversário do nosso querido LoLzinho. Só tenho a agradecer a tudo que ele me proporcionou. A paixão foi tão grande que estamos aqui trabalhando com ele hoje. ??#League10 pic.twitter.com/hnhY77nXgG — Ravena (@lunarfoxlol) October 15, 2019

Parabéns Lolzinho, eu comecei em 2010 e nunca mais parei, o jogo que me fez crescer pessoalmente e profissionalmente, o jogo que mudou minha vida, são tantos momentos bons que fica impossivel resumir. Obrigado por tudo LOL! #League10 <3 — Tixinhadois (@tixinhadois) October 15, 2019

Em dezembro, completa 9 anos que criei, A CONTRAGOSTO!!, minha conta no LoL. A primeira impressão foi ruim. Um dos meus melhores amigos insistiu que eu jogasse e me apaixonei. O League virou minha vida, minha profissão e me fez conhecer o mundo. Obrigado ??#League10 — Gustavo Melão (@melaogustavo) October 15, 2019

4 aninhos que eu jogo lol e lembro que comecei quando estava em um estado terrível de depressão. O jogo me ajudou bastante e até hj tenho um carinho especial por ele por conta disso. Obg LoLzinho #League10 — Pink Princess (@Baakamon) October 15, 2019

Hoje é dia de celebração, 10 anos de lolzinho (eu faço parte de 6 desses) AInda acho incrível o quanto esse joguinho transformou a minha vida.#League10 — ???????????? (@arddhu) October 15, 2019

LoL proporcionou a melhor fase da minha vida, a 5 anos atrás, é só tenho a agradecer a @RiotGamesBrasil Hoje a nostalgia tá vindo forte com os 10 anos de League <3 Mt obrigado por tudo #League10 @LoLegendsBR — ?? Drogon ?? (@Gc_DRG) October 15, 2019

Algumas mudanças no visual dos campeões com o passar do tempo: aqui, Ezreal, Renekton, Sion e Teemo #LoL10anosNoSporTV https://t.co/f39UrZWLK8 — Rodrigo Faber (@rodrigofaber) October 15, 2019

A Annie e o Tibbers, que são marcas registradas do escritório central da Riot Games, também estão em clima de festa #LoL10anosNoSporTV https://t.co/euqLSZ11nb — Rodrigo Faber (@rodrigofaber) October 15, 2019

Com vocês foto do primeiro time campeão em solo brasileiro - Noobs da Net(2012), e foto de supernova manajj e o pai(2013) Obrigado @LoLegendsBR por proporcionar esses momentos. #League10 pic.twitter.com/8yT7idLk3f — Felipe Gonçalves (@brttOficial) October 15, 2019