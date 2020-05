Agüero vai disputar versão virtual do GP da Espanha de Fórmula 1

O atacante argentino Sergio Agüero, do Manchester City, vai disputar no próximo domingo a versão virtual do GP da Espanha da Fórmula 1. Convidado pela Red Bull, o jogador é mais um dos convidados ilustres que têm se juntado a pilotos profissionais para participar de provas no videogame. A corrida terá transmissão ao vivo pelo YouTube a partir das 14 horas.

Para compensar o adiamento e o cancelamento de etapas da Fórmula 1 por causa da pandemia do novo coronavírus, a organização da categoria tem realizado disputas virtuais nos domingos que seriam os de corridas normais. A mais recente ocasião foi o GP virtual do Brasil, vencido por Alex Albon. O tailandês será, inclusive, colega da equipe de Agüero na prova de domingo.

Antes do atacante argentino, o goleiro belga Courtois, do Real Madrid, foi outro a ter participado dos GPs virtuais. "Automobilismo é uma grande paixão para mim, então ter a oportunidade de participar do GP da Espanha virtual é muito empolgante", disse Agüero. "Eu já viajei para ver corridas e testes da Fórmula 1 e as experiências sempre foram sensacionais", comentou.