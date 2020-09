Anitta anuncia estreia nesta quinta nas transmissões de eSports

A cantora Anitta é mais uma das personalidades a se render ao mundo do eSports. Na próxima quinta-feira a artista vai jogar Free Fire em sua primeira leve, que está marcada apra começar às 20h, com transmissão pelo Facebok Gaming. Além dela, estarão presentes as convidadas Samira Close, Rebeca Trans e Danieli "Uma Dani".

O anúncio da novidade foi feito durante live em uma partida de Free Fire nesta quarta, em que cantora acompanhou outras jogadoras. Antes disso, a participação de Anitta no eSports já havia sido cogitada antes. Inclusive, no mês passado, durante transmissão nas redes sociais, a artista tinha antecipado a informação. "Vou começar em setembro. Facebook Jogos, me dá todas as dicas, hein! Eles vão me mandar a cadeira gamer, vão me mandar todos os equipamentos", disse na ocasião.

Além de Anitta, outros artistas e até personalidades do esporte têm se dedicado ao universo dos games durante a quarentena. Um outro músico que passou a se dedicar à área nos últimos meses foi o DJ Alok.