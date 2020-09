Anitta terá música e uniforme personalizado em modo do Fifa 21

A EA Sports anunciou a lista das músicas do Fifa 21 nesta segunda-feira e o Brasil terá a Cantona Anitta como representante. São mais de 100 músicas na próxima edição do simulador de futebol.

A música escolhida para o Fifa foi "Me Gusta", uma parceria com Cardi B e Myke Towers. Além disso, Anitta ganhou Un uniforme personalizado no Fifa Ultimate Team, modo mais importante do game.

O Fifa 21 será lançado oficialmente no dia 9 de outubro, mas quem comprou uma das versões especiais poderão jogar três dias antes do lançamento. O game estará disponível para PC, PlayStation e Xbox One, além de possibilitar migrar para os consoles da próxima geração.