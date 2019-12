Após deixar o Fla, Felipe 'brTT' volta à paiN e enlouquece internautas

Um dos maiores nomes do League of Legends (Lol) no Brasil, Felipe "brTT" deixou a equipe do Flamengo e anunciou nesta segunda-feira que está de volta paiN Gaming. A notícia levou os fãs do pro player à loucura nas redes sociais.

Felipe "brTT" retornou ao time pelo qual já conquistou dois títulos nacionais, em 2013 e 2015. "Refleti sobre meu futuro e queria encontrar paz olhando no meu passado. Todos os times que passei eu tive glória, e guardo no meu coração cada uma das torcidas gritando pelo meu nome... Nem todas. Eu precisava tomar uma decisão sobre o futuro, e talvez seja voltando ao passado", escreveu em sua conta oficial no Twitter.

Em sua conta nas redes sociais, a paiN Gaming também anunciou o retorno do jogador. "Você esteve aqui desde o início. Venceu, saiu, voltou e venceu de novo. Olhando pra trás, tem muita coisa que faríamos diferente.

Mas nós não somos de olhar para trás. E você também não. A gente olha pra frente".

No Twitter, a paiN Gaming virou um dos assuntos mais comentados do momento. Com quase 250 mil reações, a equipe aparece como a quarta tendência do País na rede social.

Confira a repercussão:

