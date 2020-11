David Beckham se torna Icon no Fifa 21 e terá carta especial do Real Madrid

O Fifa 21 tem um novo Icon. A EA Sports anunciou que o inglês David Beckham vai entrar no modo Ultimate Team, o mais popular da franquia de futebol virtual, no dia 4 de dezembro, coincidentemente o dia do lançamento do jogo para os videogames da nova geração.

Assim como os outros Icons disponíveis no Fifa, Beckham terá três versões, sendo que sua melhor carta (prime) terá o Overall 92. As estatísticas detalhadas serão divulgadas pela EA no dia 27 de novembro.

O inglês, que se destacava principalmente pelas cobranças de falta, também terá uma carta para relembrar sua estreia pelo Real Madrid na temporada 2003-2004, algo inédito entre os Icons. Com o Overall 86, ela será distribuída para todos no Ultimate Team que jogarem o Fifa até o dia 15 de janeiro. Esta versão de Beckham vai estar disponível no dia 15 de dezembro.

Beckham é o Icon de número 101 do Fifa 21. O inglês se destacou defendendo o Manchester United, depois foi para o Real Madrid. Defendeu ainda Milan, Los Angeles Galaxy até se aposentar no Paris Saint-Germain, em 2013. Atualmente o inglês é presidente do Inter Miami, equipe da MLS, liga de futebol dos Estados Unidos.