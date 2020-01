Brasileiro do time de Ronaldinho é banido do FIFA 20: 'Não me arrependo'

O brasileiro Icaro "IPRezende" foi banido do competitivo de Fifa por uma temporada. O anuncio foi feito pela EA Sports na última sexta-feira e o pro player da equipe R10 Team, do ex-jogador Ronaldinho Gaúcho, se manifestou sobre o caso em sua conta nas redes sociais nesta quinta-feira.

Ícaro foi banido após "vender, comprar, negociar, transferir e oferecer a transferência de uma conta EA". Ele também fez a transferência de coins (moedas virtuais) de uma conta para outra. Todas essas práticas são ilegais.

"Dia feliz para os que me invejam, não me arrependo do que fiz, foi errado? foi, mas aprendi com o erro e não farei mais isso, se vocês soubessem realmente do que fui acusado não estariam postando asneiras no Twitter. Um beijo pra você que fala pra c*** e passou a temporada 19 inteira sendo carregado", escreveu o jogador em sua conta no Twitter.

Além dos internautas, outros jogadores ironizaram o banimento de Ícaro, caso do ex-PSG Rafifa e Guilherme 'guigonzc'. e Diego 'SPQR_Diego1'.

