Brasileiros perdem no Call of Duty por queda no servidor e Felipe Melo reclama

O trio que representava o Brasil no Rokkr Royale, torneio mundial de Call of Duty: Warzone, acabou sendo prejudicada no torneio por conta de uma queda de servidor, que levou a equipe formada por Nino "ninexTT", Antonio "tonyboy" e Leo "ziGueira" a ser eliminado. A situação revoltou os fãs brasileiros do game, incluindo entre eles o jogador de futebol Felipe Melo, do Palmeiras.

O episódio citado pelo volante aconteceu no torneio de US$ 100 mil (R$ 565 mil) em premiação organizado pelo Minnesotta Rokkr, uma das franquias da Call of Duty League. Inicialmente programado para terça e quarta-feira, o evento foi movido apenas para a quarta por conta de uma série de problemas técnicos no primeiro dia, causados pela atualização da sexta temporada.

No Rokkr Royale, 34 trios tinham três horas para jogar, em diferentes servidores, uma quantidade de quedas. As quatro melhores (com maior número de abates e classificação final), seriam levadas em consideração para definir quatro times que brigariam pela premiação nos playoffs.

ninexTT, tonyboy e ziGueira estavam na disputa da última queda e, nos momentos finais da partida que possivelmente garantiria o avanço para a próxima fase, os três foram desconectados do servidor automaticamente e acabaram ficando na 8ª posição. A eliminação causou uma onda de protestos nas redes sociais e na transmissão oficial.

"Ontem antes do jogo eu estava assistindo o mundial de Warzone, caiu o servidor aqui para os brasileiros, e os caras não deixaram eles jogarem novamente e foram desclassificados", explicou Felipe Melo, que costuma publicar fotos jogando Warzone e Rainbow Six Siege.

"Que isso? What a fuck you doin? (Que p**** vocês estão fazendo?, em tradução literal). Estão de brincadeira, é sacanagem com os caras aqui no Brasil, pô. Tão dando moral para os gringos? Tão levando os gringos na maciota? Um pouco mais de respeito com os brasileiros, meu amigo", finalizou o zagueiro do Palmeiras.