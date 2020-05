Campeão do Mundo de Fortnite desconhecia que Brasil era um país

Klye Bugha, campeão da Copa do Mundo de Fortnite, em 2019, afirmou não saber que o Brasil era um país, nem tanto que a América do Sul era um continente. A descoberta foi feita durante uma transmissão ao vivo na Twitch. “Espera, o Brasil é um país? Não estou trollando”, disse, surpreso, e abriu um mapa-múndi na sequência, para confirmar.

“Não, Brasil não é um país. Fica na América do Sul… espera, América do Sul é um continente?”, questionou novamente o jogador, enquanto explorava o mapa. Bugha, de 17 anos, culpou o sistema educacional norte-americano por não ter um bom ensino de geografia e ressaltou, mais uma vez, que “não estava trollando”.

Uma pesquisa da U.S News, de 2013, mostrou que somente 17, dos 50 estados que constituem o território estadunidense, requerem o ensino de geografia no ensino fundamental. Essa proporção chega a ser ainda menor no “high school”, equivalente ao ensino médio brasileiro, onde apenas 10 estados requerem o estudo da matéria.

Bugha foi eleito o jogador do ano, em 2019, após a conquista da Copa do Mundo de Fortnite, onde faturou US$ 3 milhões (R$ 11,4 milhões), considerada a maior premiação individual da história dos eSports.