Campeonato Alemão será licenciado do Fifa 20, e Italiano, do PES 2020

Principais jogos de futebol do mundo, Fifa, da EA, e PES, da Konami, já começaram a semana com tudo: ambos anunciaram acordos de licenciamento com duas das principais ligas de futebol do mundo. No caso, o Fifa 20 terá o licenciamento do Campeonato Alemão, a Bundesliga, e o PES 2020, o do Campeonato Italiano.

A EA publicou um trailer mostrando que os jogadores poderão escolher qualquer um dos 36 times das duas principais divisões da Alemanha, e, para isso, realizou a captura de movimentos dos rostos de mais de 180 jogadores, para tentar fazê-los o mais similar possível com a realidade.

13 estádios alemães serão acrescentados ao jogo, além de cinco que já estavam - entre eles, não está a Allianz Arena, do Bayern de Munique. Os jogos também terão a vinheta oficial, os gráficos de escalação e apresentação dos jogadores semelhantes ao campeonato oficial.

Todos os times. Toda a emoção. Viva a experiência definitiva da Bundesliga no #FIFA20

Já o PES 2020 terá os 20 clubes da primeira divisão italiana, com escudos e uniformes dos clubes e identidade oficial, bola e troféu oficiais da liga. O torneio já tinha acordo de exclusividade com o principal time do país, a Juventus, cujo estádio e logotipo só aparecerão neste jogo. O Brasileirão das série A e B também é exclusivo do PES.

We are incredibly excited to OFFICIALLY reveal that the Italian @SerieA League will be FULLY LICENSED in #eFootballPES2020! The new license brings the Serie A logo, trophy and associated badges in game!

Ambos jogos estreiam no mês de setembro. PES 2020 será lançado em 10 de setembro e estará disponível para PlayStation 4 (PS4), Xbox One e PC. Já FIFA 20 chegará em 27 de setembro com versões para PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch. Ambos já têm pré-venda disponível.